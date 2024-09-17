Дмитрий Нагиев травмировал ногу во время спектакля

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Российский шоумен и актер Дмитрий Нагиев повредил ногу во время участия в спектакле, рассказала его директор Елена Шайкина.

"Да, повредил ногу на сцене. Сейчас он работает на съемках", – передает Агентство "Москва" ее слова.

До этого в Сети появилась информация о том, что артист получил травму на сцене в театре МДМ.

Ранее актер Валерий Баринов поскользнулся перед спектаклем в столице и получил ушибы, однако смог добраться на работу и отыграть спектакль. Позже самочувствие артиста ухудшилось, коллеги вызвали скорую помощь.

По словам агента артиста Марии, Баринов упал недалеко от дома, после чего вызвал такси и поехал в театр. Она добавила, что его выпустили из больницы после осмотра и отправили домой.