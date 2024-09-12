Актер Борис Щербаков выписан из больницы

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Народный артист РФ, актер, телеведущий Борис Щербаков выписался из больницы. Об этом артист рассказал Агентству "Москва".

"Все хорошо со мной, был сердечный приступ", – отметил Щербаков.

Ранее ряд СМИ сообщил о госпитализации артиста. Журналисты заявляли, что актер находится в реанимации в кардиологическом отделении. В связи с этим накануне жена Щербакова Татьяна Бронзова рассказала, что артист перенес сердечный приступ. Супруга актера подчеркивала, что он находится в стабильном состоянии и чувствует себя хорошо.

