Общественники просят привлечь комика Белого к ответственности за дискредитацию армии РФ

Фото: youtube.com/Руслан Белый

Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ попросили привлечь комика Руслана Белого к ответственности за дискредитацию российской армии и публичные призывы к экстремизму, сообщает RT.

С просьбой о привлечении к ответственности комика обратили общественники движения "Ветераны России".

Отмечается, что на одном из последний выступлений комик заявил, что не поддерживает специальную военную операцию России на Украине. Он также заявил, что у него на Украине находятся много родственников.

По словам Комика, Украина не хотела первой нападать на Россию.

Ранее сообщалось, что Новокуйбышевский городской суд Самарской области оштрафовал на 150 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России депутата Самарской губернской думы от фракции КПРФ Михаила Абдалкина, слушавшего послание президента РФ Федеральному собранию с лапшой на ушах.

Адвокат депутата Алексей Лапузин заявил, что защита депутата будет обжаловать решение суда. Эксперт считает, что данное решение противоречит конституции РФ.



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