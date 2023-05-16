Адвокат блогера Некоглая заявил, что он не писал заявление на сотрудников полиции

Фото: телеграм-канал Nekoglai

Адвокат блогера Некоглая (Николая Лебедева) Вадим Шипилов опроверг информацию о том, что блогер написал заявление на сотрудников полиции, которые задержали его. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Это в большей степени комментарий Николая. Заявление о преступлениях написано в отношении тех сотрудников полиции, не которые его задерживали, а которые его пытали и похитили его имущество, в заявлении все эти факты написаны", – заявил он.

Шипилов подчеркнул, что заявление было написано в ноябре прошлого года, в данный момент оно находится в производстве у Следственного комитета.

О наказании, которое может ждать полицейских, пока говорить не стоит, отметил адвокат. Уголовные дела против них еще не были возбуждены.

"Немножечко рано про это спрашиваете, дождаться надо возбуждения уголовного дела сначала еще с ноября месяца", – заключил он.

В ряде телеграм-каналов 16 мая появилась информация, что Некоглай написал заявление в СК РФ с требованием привлечь к ответственности сотрудников полиции, которые задержали его.

Отмечалось, что полицейские изъяли у блогера два телефона, кофту марки Dior, 25 тысяч рублей и ободок с ушами, в котором он проводил прямые эфиры.

В начале ноября 2023 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Генпрокуратуру и МВД РФ проверить видео Некоглая на предмет дискредитации ВС РФ. Мизулина не оценила ролик блогера, на котором он изображал бойца, отбившего руками атаки дрона.

После этого блогер был задержан, его обвинили в нарушении миграционного законодательства. Суд постановил выплатить штраф в размере 5 000 рублей и наказал Некоглая административным выдворением за пределы территории РФ.

