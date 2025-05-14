Александр Ревва оплатил похороны отчима Олега Рачеева в Сочи

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Комик и телеведущий Александр Ревва оплатил похороны своего отчима Олега Рачеева, который умер 10 мая. Об этом сообщает aif.ru.

Олег Рачеев более 30 лет был мужем матери комика Любви Речаевой. Он родился в Норильске, и именно там они познакомились, рассказал продюсер Никита Коннов.

По его словам, последние годы Рачеев болел, но мужчина мечтал дождаться 9 Мая и посмотреть парад на Красной площади. Он был "большим патриотом России".

"Господь исполняет желания только по-настоящему достойных людей. Светлая память ему", – добавил продюсер.

Ранее сообщалось, что основатель торговой марки "У Палыча" Андрей Сульдин ушел из жизни в возрасте 56 лет. Он родился в Самаре в 1968 году. В 1991 году Сульдин открыл первое кафе. К 2001 году производство продукции бренда открылось в столице.