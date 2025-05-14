14 мая, 17:29Экономика
Основатель торговой марки "У Палыча" Андрей Сульдин умер на 57-м году жизни
Фото: vk.com/Андрей Сульдин
Основатель торговой марки "У Палыча" Андрей Сульдин ушел из жизни в возрасте 56 лет. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.
Сульдин родился в Самаре в 1968 году. В 1991 году он открыл в самарском доме культуры "Современник" первое кафе "У Палыча", где подавали пельмени ручной лепки. Название было выбрано в соответствии с отчеством основателя. Уже через 4 года открылся одноименный ресторан русской кухни и стартовало производство пельменей бренда.
К 2001 году производство продукции бренда открылось в Москве. В 2024 году компания производила свыше 1,6 тысячи видов продукции и была представлена в 23 субъектах РФ. На территории страны работает свыше 400 магазинов.