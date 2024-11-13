Актриса Валерия Ломакина уволится из театра из-за шутки о карельском языке

Фото: vk.com/lera_loma

Актриса Валерия Ломакина приняла решение об увольнении из театра, в котором работала в Петрозаводске, на фоне разразившегося скандала после ее неудачной шутки про карельский язык.

"К сожалению, в связи со сложившейся ситуацией считаю невозможным для себя выходить на сцену Театра драмы Республики Карелия, поэтому вынуждена расторгнуть контракт", – написала артистка на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Также Ломакина еще раз принесла извинения всем, кого невольно обидела.

Инцидент произошел во время ее выступления в комедийном шоу "Битва за время" на платформе "ВК". Актриса пошутила над звучанием карельской речи и назвала этот язык атавизмом. Она также пошутила, что на карельском языке говорят только в Национальном театре Карелии, а сами карелы смотрят спектакли в наушниках с переводом на русский.

После этого глава Карелии Артур Парфенчиков обратился в СК РФ для проверки на предмет "Возбуждения ненависти либо вражды" (282 УК РФ) и назвал подобное неуважением к народу, языку и традициям.

Позже Ломакина извинилась за неудачную шутку, объяснив ее сатирой. Артистка уточнила, что распространение ролика за пределы шоу стало для нее неприятной новостью. Также она подчеркнула, что монолог является не ее словами, а словами персонажа, которого она сыграла на сцене.