Комик Иван Абрамов объяснил шутку о лишнем весе жены

Фото: vk.com/Иван Абрамов

Stand-up комик Иван Абрамов отметил, что его жена Эльвира не обиделась на шутку о лишнем весе, поскольку не восприняла его слова всерьез. Это не было официальным заявлением, объяснил юморист "Газете.ру".

"Я часто рассказываю жене шутки, они ее всегда смешат. Я ее самый любимый комик, все мои шутки о себе она знает", – добавил он.

Комик призвал зрителей взять пример с его супруги и не относиться серьезно к шуткам. По словам Абрамова, Эльвира слышала шутку про лишний вес еще до того, как он озвучил ее в онлайн-пространстве.

Высказывание комика о лишнем весе вызвало резонанс в Сети еще в 2021 году. Он якобы предупредил жену, что, если она не придет в форму после родов, его отношение к ней 100% изменится.

Слова Абрамова общественность восприняла серьезно. Тогда его раскритиковали не только пользователи, но и известные личности, в том числе блогер Ида Галич, певец Родион Газманов и другие.

Ранее актриса Валерия Ломакина извинилась за неудачную шутку про карельский язык, объяснив ее сатирой. Артистка отметила, что комедийное шоу "Битва за время" выходит в формате "юмора без правил" на платформе "ВК", а распространение ролика за пределы шоу стало для нее неприятной новостью.

