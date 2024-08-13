Директор Долиной назвал фейком информацию о продаже певицей квартиры

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин назвал фейком информацию о продаже певицей квартиры. Об этом он сообщил Москве 24.

По его словам, этих действий народная артистка России не совершала. Пудовкин также уточнил, что в этой истории будут разбираться правоохранительные органы.

Ранее СМИ писали, что певицу развели мошенники, и якобы Долина сама продала квартиру в центре Москвы и перевела деньги неизвестным. Утром 13 августа в Сети появилась информация, что пятеро человек приехали к пятикомнатной квартире артистки в Хамовниках и заявили, что они новые собственники. Охранники якобы сообщили в полицию о попытке незаконного проникновения в элитный ЖК и заблокировали все выходы.

По некоторым данным, площадь пятикомнатной квартиры Долиной составляет 236 квадратов, а ее примерная стоимость – 150 миллионов рублей.

Ранее аферисты похитили у пенсионера в Москве свыше 82,8 миллиона рублей за шесть дней. Мошенники представились правоохранителями и банковскими работниками.

Один из них позвонил по видеосвязи и даже показал свое служебное удостоверение, сообщив, что зафиксировал попытки списания денег с его счетов и получения кредитов. После они убедили пожилого мужчину, что ему следует положить все деньги на безопасные счета. Всего потерпевший выполнил 90 переводов.

