Экс-солистка "ВИА Гры" Грановская стала экстрасенсом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/miraculum_voce

Бывшая солистка "ВИА Гры" Надежда Грановская после отъезда из России решила сменить деятельность и стать экстрасенсом, сообщает News.ru.

На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) певица публикует видеоролики, где делится с подписчиками секретами "божественного послания".

Свои посты и видеоролики Грановская выкладывает под фамилией Уржумцева, а в "шапке" профиля у нее нет упоминаний о музыкальной деятельности. Сейчас там указаны темы "осознанность", "экстрасенсорика", "божественные практики".

Ранее стало известно, что гадалки и тарологи повысили стоимость своих услуг в России по меньшей мере в два раза. Это объясняется ростом интереса к их работе.

По словам таролога Александра Ларионова, он был вынужден повысить свой прайс в связи с большим потоком желающих обучиться обращению с картами. Так, цена за его курс по картам таро выросла с 15 тысяч рублей в 2017 году до 40 тысяч рублей сейчас.

В свою очередь, ясновидящая, эксперт по работе с подсознанием Софья Лисковая предлагает клиентам пройти сессию из восьми сеансов по раскрытию денежных блоков, стоимость которой составляет 150 тысяч рублей.