Беркова рассказала о последней встрече со Стояновым

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Звезда телепроекта "Дом-2" Елена Беркова вспомнила последнюю встречу со своим бывшим мужем Андреем Стояновым. Об этом сообщает Пятый канал.

По ее словам, в последний раз они встретились в суде, когда разводились. Беркова переживала из-за того, что экс-супруг мог проявить агрессию, поэтому пришла с сопровождением.

"На разводе мы не общались, это была сложная встреча, потому что расстались мы плохо. И говорить было не о чем. Он был в агрессивном состоянии, поэтому пришла я не одна ради своей безопасности. Мы просто подписали бумаги и разошлись", – рассказала она.

Беркова отметила, что Стоянов позднее пытался наладить с ней общение. Однако она не стала идти на контакт, поскольку была уверена, что "люди не меняются".

Ранее сообщалось, что Стоянов потерял сознание в своей квартире в Москве. По информации СМИ, прибывшие на место медики зафиксировали у мужчины передозировку неизвестных веществ, после чего тот скончался, не приходя в сознание.

Также в качестве причины смерти рассматривается острая сердечная недостаточность.

Актер Андрей Стоянов наиболее известен по съемкам в сериалах "Дылды", "Капкан для монстра" и "Глухарь. Продолжение". Кроме того, артист снялся в кинофильме "Люби их всех".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!