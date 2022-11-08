Названа причина смерти игрока "Что? Где? Когда?" Сергея Ершова

Фото: телеграм-канал "Что? Где? Когда?"

Причиной смерти знатока интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?" Сергея Ершова стало онкологическое заболевание, сообщил Пятому каналу участник телеигры Виктор Сиднев.

"У него была онкология тяжелая. Но он не показывал. Даже в мыслях не было, что человеку тяжело, больно. Мы не так близко общались, так что подробностей не могу сказать. Но он и человек был такой, который не показывал, если ему было непросто", – сказал он.

Ершов скончался 4 ноября. Его дебют в игре "Что? Где? Когда?" состоялся в 1977 году, он был одним из первых участников клуба. Ершов стал одним из самых ярких знатоков того времени. С годами он не терял связь с клубом, продолжал общаться со знатоками, а также тренировал команду молодых игроков в Обнинске.

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