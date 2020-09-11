Игрок "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов умер в возрасте 64 лет

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Ветеран интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов скончался в возрасте 64 лет. Об этом рассказал знаток Максим Поташев в своем аккаунте в Facebook.
Он отметил, что Смирнов был добрым и светлым человеком. Поташев сказал, что не стало его старого друга и первого капитана в интеллектуальном клубе.
Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе. Он был очень добрым и светлым человеком.Опубликовано Максимом Поташевым Четверг, 10 сентября 2020 г.
Михаил Смирнов окончил факультет журналистики в 1984 году. Впервые в клубе "Что? Где? Когда?" появился в 1988 году в качестве капитана одной из команд. В 1990-е годы его коллектив был одним из самых ярких: в него входили такие известные знатоки, как Максим Поташев, Борис Левин, Леонид Тимофеев и другие.
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