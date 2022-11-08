Умер один из первых игроков "Что? Где? Когда?" Сергей Ершов

Фото: телеграм-канал "Что? Где? Когда?"

Скончался один из первых игроков телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" Сергей Ершов, сообщается в телеграм-канале программы.

Ершов ушел из жизни 4 ноября после продолжительной болезни.

В "Что? Где? Когда?" он дебютировал в игре, которая вышла в эфире 24 декабря 1977 года. Ершов стал одним из самых ярких знатоков 1970-х годов. Он также стал участником первый игры в XXI веке, которая состоялась в 2001 году, а в 2010 году вошел в состав сборной разных поколений знатоков.

С годами Ершов не терял связь с клубом, продолжал общаться со знатоками, а также тренировал команду молодых игроков Обнинске (Калужская область).

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