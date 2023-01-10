Мошенница Анна Делви планирует запуск собственного реалити-шоу

Фото: ТАСС/AP Photo/Richard Drew

Анна Делви (Сорокина) планирует запустить собственное реалити-шоу, чтобы избавиться от ярлыка мошенницы. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на ее адвоката Дункана Левина.

Шоу расскажет о творчестве Делви и познакомит зрителей с ее искусством и дизайном. Сообщается, что еще в тюрьме девушка занялась рисованием и выпустила коллекцию NFT.

Концепция проекта еще не разработана. Делви и ее команда находятся в поиске продюсерской компании.

"Побочные последствия уголовных судимостей действительно губительны. Все, с кем она разговаривает, изначально думают о ней как о мошеннице, и поэтому ей приходится нелегко", – отмечает юрист девушки.

В 2013 году Сорокина перебралась в Нью-Йорк и придумала себе новую фамилию. На протяжении нескольких лет она представлялась в светских кругах наследницей из Германии и жила за счет своих состоятельных друзей.

В 2017 году ее арестовали по обвинению в мошенничестве. Девушку признали виновной и отправили в тюрьму. Там Сорокина пробыла до февраля 2021 года, после чего была снова помещена в тюрьму из‑за проблем с американской визой.

Осенью 2022 года ее перевели под домашний арест.

Ранее сериал Изобретая Анну, основанный на истории Сорокиной, вошел в топ самых популярных проектов Netflix в 2022 году. Он вышел в феврале прошлого года и с тех пор собрал более 511,92 миллиона часов просмотров.

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