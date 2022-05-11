Ученые предупредили о негативном влиянии реалити-шоу на зрителей

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Английские ученые считают, что реалити-шоу могут оказывать негативное влияние на здоровье молодых зрителей. Об этом сообщает Журнал общественного здравоохранения.

Психолог Александр Баркер рассказал, что реалити-шоу популярны среди молодых людей. При этом такие телепрограммы влияют на отношение к курению, употреблению алкоголя и продуктов питания.

Ученые проанализировали 20 популярных американских, английский и австралийских шоу, которые выходили с 2019 по 2020 год. Оказалось, что в 9 из 10 серий с частотой один раз в восемь минут показывали фастфуд. При этом алкоголь демонстрировали в 98% эпизодов, а курение – в 2%.

Баркер выразил мнение, что существующих правил показа нездоровой пищи, алкоголя и курения в программах недостаточно. По его словам, их необходимо пересмотреть для предотвращения воздействия на молодых людей.

Ранее начальник отдела международных исследований Роскачества Марина Боровкова рассказала, что международные исследования не выявили опасности 5G для здоровья. Интенсивность излучения смартфонами 3G- или 4G-волн ниже, чем у предшественников. Эксперт добавила, что смартфоны чаще используются для поиска информации, видеозвонков и общения в мессенджерах, чем для звонков по ним, в связи с этим его расстояние от головы больше, а воздействие волн меньше.

