Фото: телеграм-канал SATI ETHNICA

Певица Сати Казанова призналась, что не соблюдала сроки "лотосовых родов". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на слова артистки.

Она рассказала, что обычная практика таких родов подразумевает оттягивание отрезания пуповины на 3–5 дней. При этом певица не стала соблюдать это, поскольку в ее приоритете была безопасность.

"Роды проходили в одной из лучших клиник страны, где в приоритете безопасность. После золотого часа пуповина торжественно была перерезана мужем. Нравится мне название "лотосовые роды", – сказала Казанова.

О рождении первого ребенка певицы стало известно 25 октября. Как рассказала Казанова, она мечтала родить малыша в домашних условиях, но из-за поздней беременности ей пришлось воссоздать домашнюю обстановку прямо в перинатальном центре.

Опыт совместных родов певица назвала "могучим посвящением". Из опубликованных фото можно сделать вывод, что исполнительница родила девочку в воду.

