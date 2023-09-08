08 сентября, 19:21Шоу-бизнес
Отец Леонида Агутина опроверг сообщения о госпитализации после травмы
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Отец российского музыканта Леонида Агутина Николай опроверг информацию о своей госпитализации с эмболией и тромбозом вены. Об этом сообщает телеканал "360".
"У меня все в порядке, я дома, это я на один день приехал туда (в больницу. – Прим. ред.) совсем по другой причине", – сказал он.
Агутин добавил, что с ним ничего неприятного не происходило, он чувствует себя хорошо.
Ранее ряд телеграм-каналов сообщал, что Николай Агутин попал в больницу с эмболией и тромбозом вены из-за того, что перед этим подвернул ногу, находясь в бассейне. Какое-то время он был в порядке, но позже ощутил сильную боль, в связи с чем его якобы госпитализировали.
В начале августа СМИ сообщали о госпитализации народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной, однако позже она опровергла эту информацию, добавив, что во время посещения больницы она упала и подвернула ногу.
На следующий день, 11 августа, Голубкина заявила, что оценивает свое состояние как отличное и готова вернуться на сцену.
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