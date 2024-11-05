05 ноября, 12:57Шоу-бизнес
Дима Билан рассказал, что застрял в снежном урагане на Эльбрусе
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/bilanofficial
Машина певца Димы Билана застряла в снежном урагане по пути на Эльбрусе. ЧП произошло на высоте 2 400 метров. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
"Мощнейший ветер и снегопад в лицо, такой, что аж невозможно идти, сдувает конкретно!" – сообщил он поклонникам.
По словам Билана, он и его команда бежали сквозь бурю несколько минут, чтобы добраться до других машин, которые ждали их на дороге. Певец и сотрудники в итоге добрались до места.
Ранее экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин рассказал на светской премии, что его старшая сестра вышла замуж во второй раз за итальянца. По его словам, свадьба прошла в местном ресторане. Посетить ее артист не смог, однако оплатил счет в 2 тысячи евро за ужин.
Он уверен, что семья, в которой сестра с новым мужем воспитывают двоих детей, замечательная.
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