Дима Билан рассказал, что застрял в снежном урагане на Эльбрусе

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/bilanofficial

Машина певца Димы Билана застряла в снежном урагане по пути на Эльбрусе. ЧП произошло на высоте 2 400 метров. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Мощнейший ветер и снегопад в лицо, такой, что аж невозможно идти, сдувает конкретно!" – сообщил он поклонникам.

По словам Билана, он и его команда бежали сквозь бурю несколько минут, чтобы добраться до других машин, которые ждали их на дороге. Певец и сотрудники в итоге добрались до места.

Ранее экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин рассказал на светской премии, что его старшая сестра вышла замуж во второй раз за итальянца. По его словам, свадьба прошла в местном ресторане. Посетить ее артист не смог, однако оплатил счет в 2 тысячи евро за ужин.

Он уверен, что семья, в которой сестра с новым мужем воспитывают двоих детей, замечательная.