Певец Митя Фомин рассказал, что его новым родственником стал итальянец

Фото: vk.com/Митя Фомин

Экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин рассказал на светской премии, что его старшая сестра вышла замуж во второй раз за итальянца, сообщает "Московский комсомолец".

"Моя старшая сестра месяц назад вышла замуж во второй раз, ей 57 лет. Ее новый муж – итальянец, как и предыдущий супруг", – отметил Фомин.

По его словам, свадьба прошла в местном ресторане. Посетить ее артист не смог, однако оплатил счет в 2 тысячи евро за ужин.

"Ее супруг – классный, настоящий мужик, который любит мою сестру, работает", – добавил Фомин.

Он уверен, что семья, в которой сестра с новым мужем воспитывают двоих детей, замечательная. Молодожены уже купили дом в Италии. Также артист рассказал, что брачный договор супруги не заключали.

Между тем блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, назвала истинную причину развода с мужем. По ее словам, в какой-то момент она поняла, что они с мужем скорее хорошие бизнес-партнеры. В браке ей не хватало эмоционального тепла и чувств.