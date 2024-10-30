Page Six: беременная Жизель Бундхен не планирует выходить замуж за Хоакима Валенте

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Бразильская супермодель и актриса Жизель Бундхен, которая скоро станет мамой в третий раз, не собирается выходить замуж за отца ребенка Хоакима Валенте. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источник.

По информации издания, Бундхен очень взволнована из-за скорого рождения своего третьего ребенка, но заключение брака с Валенте она не обсуждает.

"Между ними огромная разница с точки зрения достатка. Нет смысла искушать судьбу, когда речь идет о Жизели", – рассказал собеседник.

Бундхен неизменно входит в списки Forbes как одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире. Так, например, в 2016 году она возглавила этот рейтинг с доходом в 30,5 миллиона долларов в год.

Ранее другая бразильская модель Крис Галера вышла замуж за саму себя. Она объяснила это тем, что разочаровалась в мужчинах. При этом через два месяца женщина подала на развод, сообщив, что встретила кого-то особенного и собирается замуж по-настоящему.