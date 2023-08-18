Донскую икону Божией Матери временно переместят из Третьяковской галереи в монастырь

Фото: Агентство "Москва"

Икону Божией Матери, которая считается защитницей Отечества, временно переместят из Третьяковской галереи в Донской монастырь. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Икона будет доступна прихожанам для поклонения с 14:00 31 августа до 10:00 2 сентября. 1 сентября в день чествования Донской иконы Божией Матери, в Москве пройдут мероприятия по случаю праздника и 430-летия со дня основания Донского ставропигиального мужского монастыря.

"По сложившейся традиции, для молитвенного поклонения верующих в Донской монастырь из Государственной Третьяковской галереи будет доставлена чудотворная Донская икона Божией Матери. Принесение святыни состоится по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке министерства культуры РФ и Государственной Третьяковской галереи", – говорится в сообщении.

1 сентября в Большом Донском соборе и храме Архангела Михаила организуют четыре божественные литургии. В 09:30 литургию в соборе возглавит святейший патриарх Кирилл.

Ранее в центре Грабаря завершили обследование иконы "Троица" Андрея Рублева. Сейчас специалисты анализируют полученную информацию, после чего будет составлена программа дальнейших мероприятий. Дату расширенного реставрационного совета пока не назначили.



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