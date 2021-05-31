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Регионы

12:50

Глава Башкирии раскритиковал коммунальщиков Уфы из-за одуванчиков

регионы

Фото: kremlin.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал работников коммунального хозяйства Уфы из-за пыли и разлетающихся семян одуванчиков. На приведение города в порядок он дал неделю, сообщает РИА Новости.

"У меня крайнее неудовольствие (по поводу того. – Прим. ред.), как осуществляется уборка территории Уфы. Ваш новый руководитель по ЖКХ будет неделю еще работать и будет искать новое место работы. Я его не пущу сюда в здание. Если вы хотите, чтобы он у вас работал, вы встряхните его, пожалуйста", – сказал Хабиров, обращаясь к мэру города Сергею Грекову в ходе совещания.

Хабиров отметил, что по городу разлетелся пух от одуванчиков, являющийся сильнейшим аллергеном, из-за которого страдают дети.

Он также обратил внимание на то, что на центральных улицах лежит строительный мусор, а на обочинах припаркованы брошенные машины.

Глава Башкирии заявил, что через неделю лично проверит, в каком состоянии находится город.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал качество школьного питания в регионе. На своей странице в Instagram он написал, что сотрудники, у которых "вместо совести – заветренная, несвежая сосиска", могут начинать искать другую работу.

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