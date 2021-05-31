Глава Башкирии раскритиковал коммунальщиков Уфы из-за одуванчиков

Фото: kremlin.ru
Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал работников коммунального хозяйства Уфы из-за пыли и разлетающихся семян одуванчиков. На приведение города в порядок он дал неделю, сообщает РИА Новости.
"У меня крайнее неудовольствие (по поводу того. – Прим. ред.), как осуществляется уборка территории Уфы. Ваш новый руководитель по ЖКХ будет неделю еще работать и будет искать новое место работы. Я его не пущу сюда в здание. Если вы хотите, чтобы он у вас работал, вы встряхните его, пожалуйста", – сказал Хабиров, обращаясь к мэру города Сергею Грекову в ходе совещания.
Хабиров отметил, что по городу разлетелся пух от одуванчиков, являющийся сильнейшим аллергеном, из-за которого страдают дети.
Он также обратил внимание на то, что на центральных улицах лежит строительный мусор, а на обочинах припаркованы брошенные машины.
Глава Башкирии заявил, что через неделю лично проверит, в каком состоянии находится город.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал качество школьного питания в регионе. На своей странице в Instagram он написал, что сотрудники, у которых "вместо совести – заветренная, несвежая сосиска", могут начинать искать другую работу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: