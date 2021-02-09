Губернатор Зауралья пригрозил уволить чиновников с "несвежей сосиской вместо совести"

Фото: instagram.com/shumkov_vm
Губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал качество школьного питания в регионе. На своей странице в Instagram он написал, что сотрудники, у кого "вместо совести – заветренная, несвежая сосиска", могут начинать искать другую работу.
"Хочу официально предупредить и попросить: тех, у кого вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести – заветренная, несвежая сосиска, предупреждаю: не надо вам этим заниматься, экономя на детях и, возможно, решая "свои вопросы" при осуществлении закупок. Таким лучше сразу поискать другую работу", – написал Шумков.
Губернатор уточнил, что искать им работу нужно "не с детьми".
Также Шумков обратился к коллегам из районных и городских отделов образования с просьбой "жестко, лично и регулярно мониторить ситуацию с качеством школьного питания во всех учреждениях".
Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации горячего питания школьников. Из данных рекомендаций следует, что энергетическая ценность рациона должна соответствовать физиологическим потребностям и энерготратам учащихся. Помимо того, образовательным учреждениям рекомендовано максимально разнообразить здоровое питание. Одни и те же блюда не должны повторяться в течение дня и двух смежных дней.
Ко всему прочему, в российских школах должны быть созданы благоприятные условия для приема пищи, в том числе интерьер обеденного зала, столов, освещенность, а также микроклимат.
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