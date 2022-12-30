Власти Тувы запретили продажу алкоголя в новогодние каникулы

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Власти Республики Тыва запретили продажу алкоголя в новогодние праздники с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, сообщается на официальном портале правительства.

"В частности, как сообщает мэрия Кызыла, в дни новогодних праздников специалисты городской администрации совместно с сотрудниками полиции будут проверять торговые точки столицы, которые торгуют спиртными напитками", – сообщили на портале.

Все районные администрации Тувы 30 декабря утвердили акт запрета на продажу алкоголя. Власти отметили, что в Тес-Хемском районе алкогольные напитки нельзя продавать уже с 30 декабря 2022 года по 9 января 2023 года. А на территории Пий-Хемского района алкоголь можно продавать только в сетях общественного питания.

Местные власти этим запретом хотят обеспечить безопасность граждан и общественный порядок в республике.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать запрет на продажу несовершеннолетним энергетических напитков. Минздрав совместно с Минпромторгом займутся проработкой запрета.

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