Эксперт прокомментировал вероятность дефицита алкоголя в России в преддверии Нового года

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В связи с санкциями и сложностями с логистикой в России ожидали дефицит некоторых видов импортного алкоголя, но этого не произошло. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя "Цифрра" Вадим Дробиз.

"С апреля в СМИ идет массированная пропагандистская кампания, что вот-вот в России закончится алкоголь, но этого не произошло. На мой взгляд, если кто и "пострадал" от санкций, то это небольшая группа населения, 5–10% россиян, то есть самые обеспеченные", – сказал эксперт.

По его словам, обеспеченный класс населения России мог заметить визуальное сокращение ассортимента элитного алкоголя. При этом, уверен Дробиз, товары все же можно найти на прилавках магазинов.

Порядка 90% населения не увидят дефицита алкогольной продукции. Это, по словам специалиста, обусловлено импортозамещением, возможностью параллельного импорта, наличием товаров в Duty free и на складах торговых сетей.

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