Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дополнительные силы для защиты границы прибудут в Курскую область, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в ходе оперативного совещания.

По словам губернатора, дополнительная защита будет организована в течение нескольких дней.

"Необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению дополнительных сил и средств, которые прибывают на территорию региона", – передает РИА Новости слова Старовойта.

Он отметил, что это необходимо для максимально быстрого начала выполнения задач по защите госграницы и обеспечению безопасности Курской области.

Ранее Старовойт сообщил, что в регионе два села остались без электричества в результате очередной атаки со стороны украинских сил.

Старовойт рассказал, что специальные бригады уже приступили к ремонту. Им удалось частично восстановить подачу электроэнергии, добавил он.



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