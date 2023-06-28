СК проверит детсад в Челябинске после выявления венерологического заболевания у сотрудника

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В детском саду № 397 в Челябинске начали доследственную проверку после того, как у одного из сотрудников учреждения выявили венерологическое заболевание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК) РФ.

СМИ ранее сообщали, что у сотрудницы детсада диагностировали сифилис, однако это попытались скрыть от родителей. Отмечалось, что заражению подвергся ребенок. На фоне произошедшего родителей попросили подписать согласие на забор анализов у детей без объяснения причины.

"Следственными органами проводится проверка информации, размещенной в СМИ. Заболевание у ребенка не выявлено", – прокомментировали инцидент в ведомстве.

В региональном Минздраве агентству подтвердили, что у одного из сотрудников было выявлено некое венерологическое заболевание. Там же пояснили, что контактных сотрудников и детей обследовали: результаты тестов оказались отрицательными.

На фоне произошедшего дети начали получать профилактическое лечение. Повторное обследование планируют провести через два-три месяца.

Ранее в Санкт-Петербурге обнаружили тело воспитательницы детского сада, которую считали без вести пропавшей. Тело с многочисленными ранениями было найдено на 12-м этаже жилого дома в Колпине. Сообщалось, что воспитатель перенесла COVID-19 и страдала от постковидного расстройства психики.

