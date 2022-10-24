В Петербурге взяты под особый контроль объекты жизнеобеспечения – губернатор

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В Санкт-Петербурге взяты под особый контроль объекты жизнеобеспечения. Об этом в обращении к горожанам в эфире "Радио России – Санкт-Петербург" заявил губернатор Александр Беглов.

"В соответствии с указом мы ввели в Петербурге особый режим работы жизненно важных объектов. Взяты под особый контроль сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, объекты повышенной опасности", – сообщил Беглов.

Он подчеркнул, что в городе усилены меры по обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и защиты жителей. При этом дополнительных ограничений для горожан нет.

Беглов сообщил, что властям Санкт-Петербурга было поручено привести в исполнение меры для удовлетворения потребностей ВС РФ. В поручении он видит новые возможности для консолидации экономической отрасли.

До этого власти Санкт-Петербурга приняли решение об отказе от проведения новогодних и рождественских мероприятий. В городе организуют только детские новогодние программы.

Сэкономленные средства власти города решили направить на закупку снаряжения для мобилизованных граждан.

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