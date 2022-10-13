Власти Петербурга попросили медиков не ездить в командировки за границу

Фото: Агентство "Москва"

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил рекомендации специалистам-медикам воздержаться от рабочих командировок в другие государства по соображениями безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Это рекомендация, связанная с обеспечением безопасности медработников", – рассказала представитель комитета.

Отмечается, что другими подробностями она не поделилась.

До этого в прессе и некоторых телеграм-каналах распространилась информация о письме с подписью председателя комитета Дмитрия Лисовца, в котором указывались рекомендации медицинским работникам. Согласно письму, врачам посоветовали воздержаться от служебных командировок за границу, даже в страны СНГ.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что российская медицина не испытывает какой-либо нехватки из-за наложенных западными странами санкций. По его словам, властями государства были приняты решения по разработке необходимых импортозамещающих продуктов, однако часть из них является опережающими технологиями.

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