Мотыльки атаковали автомобили в Ельце

Мотыльки атаковали машины в Ельце. Они залетели в транспортные средства, затруднив автомобильное движение.

"Это просто реально апокалипсис", – сказал один из очевидцев произошедшего.

Энтомологи рассказали, что массовый вылет поденок может происходить раз в 2–4 года. Эксперты заверили, что они не могут навредить человеку. По их словам, исключением здесь могут быть только люди, у которых есть боязнь насекомых.

Поденки являются древним отрядом. На протяжении долгого времени они живут в водной среде. Сейчас они начали спариваться и откладывать яйца, затем поденки умирают.



Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин предупредил , что комары могут быть переносчиками большого количества инфекций. Речь идет о насекомых, которые обитают в Крыму, Грузии, Абхазии и Южной Африке.

По его словам, в средней полосе России комары не переносят никаких заболеваний. Однако опасность заключается в том, что их могут привезти отдыхающие. В других странах мира насекомые могут быть переносчиками вируса Зика, лихорадки Западного Нила, желтой лихорадки и лихорадки денге.



Мошки и комары атаковали Ростовскую область