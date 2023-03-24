СК опечатал бары в Санкт-Петербурге из-за продажи алкоголя несовершеннолетним

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Следственный комитет опечатал бары в Санкт-Петербурге из-за продажи алкоголя несовершеннолетним. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ по Санкт-Петербургу.

В ведомстве уточнили, что следствие возбудило уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 151 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции").

Следствие установило, что 22 февраля неизвестный человек опубликовал в Сети объявление о проведение мероприятия в одном из баров Санкт-Петербурга с 19:00 до 22:00 для посетителей от 16 лет. Неизвестный приобрел алкоголь и продал его несовершеннолетним.

"Осуществлен обыск в коммерческой структуре, являющейся собственником части помещений, сдаваемых в аренду под заведения, где на систематической основе происходит вовлечение несовершеннолетних в потребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, в ходе которого изъяты копии договоров аренды помещений", – заявили в ведомстве.

В Следственном комитете добавили, что эксперты осмотрели 17 баров. Все эти заведения опечатаны и признаны вещественными доказательствами по заведенному уголовному делу.

В настоящее время следствие проводит необходимые действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего и установления причастных граждан к данному преступлению.

Ранее сообщалось, что для курьеров онлайн-магазинов, которые будут передавать спиртное несовершеннолетним, предлагают сделать более жесткие наказания, чем для кассиров в обычных магазинах.

Отмечается, что вопрос стал актуальным после разработки Минфином законопроекта об онлайн-торговле спиртным. В настоящее время документ прошел межведомственное согласование. Сейчас за продажу спиртного несовершеннолетним в офлайн-рознице для продавцов предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч рублей.

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