В Санкт-Петербурге готовят запрет о добывании березового сока с деревьев

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В Санкт-Петербурге хотят ввести административные штрафы за неправильное использование зеленых насаждений. Такой законопроект проходит антикоррупционную экспертизу, передает издание "Известия.78".

Одно из положений нормативного акта касается добычи березового сока и смолы. Кроме того, штрафы последуют за рекламу на деревьях, надписи и иные повреждения, а также раскапывание участков под огороды.

В список запрещенных действий попадут засыпание листьями стволов деревьев и кустарников, установка гамаков, качелей и веревок для сушения белья. Помимо этого, петербуржцам не позволят разжигать костры и применять пиротехнику в непосредственной близости от растительности.

Для физлиц сумма взыскания составит от 3 до 5 тысяч рублей. Должностные лица в случае нарушения будут оштрафованы на сумму от 5 до 30 тысяч рублей, в то время как юрлица – на сумму в размере 50–500 тысяч рублей.

Если законопроект будет одобрен, то вступит в силу с 1 января 2023 года.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее рассказал, что в ходе благоустройства на территории столичных поликлиник высадили порядка 11 тысяч деревьев и кустарников.

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