Роспотребнадзор создал собственные управления в новых регионах России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный санитарный врач РФ Анна Попова подписала указ о создании территориальных органов Роспотребнадзора в четырех новых российских регионах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Документом предусмотрено создание управлений Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области.

"Расширение структуры территориальных органов Роспотребнадзора позволит обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие жителей новых российских регионов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что руководители управлений наделены полномочиями главных государственных санитарных врачей. Кроме того, в четырех новых субъектах РФ созданы центры гигиены и эпидемиологии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что восстановление мирной жизни на присоединенных территориях является приоритетной задачей властей РФ. Он указал, что за новыми регионами необходимо следить более бдительно, особенно за деятельностью всех ведомств.

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