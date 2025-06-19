31 пункт сдачи ЕГЭ был закрыт на Ставрополье из-за угрозы атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Работу 31 пункта для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) приостанавливали в Ставропольском крае из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале заявила министр образования края Мария Смагина.

"Сегодня в крае резервный день, (ЕГЭ. – Прим. ред.) пишет 631 ребенок", – уточнила Смагина в своем видеообращении.

Кроме того, о введении режима угрозы были оповещены руководители летних лагерей. У родителей была возможность забрать своих детей, для этого надо было обратиться в соответствующую организацию. Она добавила, что все меры по защите детей принимались. Также власти уведомляли колледжи и вузы, которые находились на территории края.

В настоящее время, по словам губернатора региона Владимира Владимирова, режим опасности БПЛА отменен. Смагина уточнила, что на время действия беспилотной опасности для школьников организовали сухой паек, медицинский работник следил за состоянием учеников. В пунктах проведения экзаменов возобновлена работа, дети приступили к написанию экзаменационных работ.

За прошедшую ночь над регионами РФ удалось уничтожить 81 вражеский БПЛА. Больше всего дронов удалось сбить в Брянской, Курской и Смоленской областях – 19, 17 и 13 воздушных целей.

