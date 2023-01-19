Мэр Читы заявил, что разбил свой Lexus из-за ям на городских дорогах

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Глава Читы Евгений Ярилов заявил на заседании в городской думе, что разбил свой автомобиль Lexus из-за ям на городских дорогах. Об этом сообщает РИА Новости.

"В связи с тем, что я глава городского округа, я не стал подавать в суд на комитет. Я разбил машину свою. В яму угодил. На дороге", – заявил мэр.

Ярилов отметил, что потратил 100 тысяч рублей на ремонт своего Lexus LX 470. Глава Читы возмутился недостаточными объемами ремонта дорог в городе. По его словам, власти отремонтировали огромное количество улиц, однако ям на дорожном полотне становится все больше.

"В 2010-х годах у нас было не отремонтировано 270 километров. На сегодня у нас не отремонтировано 110 километров. И у нас почему-то на этих 110 километрах неотремонтированных больше ям, чем в 2010-х годах было на 270 километрах. Почему перестали делать ямочный ремонт в нужном объеме?" – добавил он.

В прошлом году Владимир Путин поручил правительству привести до конца 2027 года в нормативное состояние не менее 85% автомобильных дорог, входящих в состав опорной сети. План предусматривает формирование перечня автодорог, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или ремонт которых планируется провести.

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