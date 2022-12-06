Штормовой ветер сорвал крышу детского сада в Чите

Фото: vk.com/zabmchs

В Чите из-за штормового ветра сорвало крышу детского сада. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета образования.

"В результате сильного порыва ветра сорвало третью часть кровельного покрытия детского сада № 9", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают сотрудники МЧС и полиции, а также представители комитета. После разбора завалов будет произведена работа по восстановлению кровли.

"Пострадавших нет. Жизни и здоровью детей и работников учреждения ничего не угрожает. <...> Дошкольное учреждение работает в штатном режиме", – добавили в комитете образования Читы.

Как уточнили в пресс-службе МЧС России по Забайкальскому краю, упавшая кровля перекрыла пусть к главному входу в детский сад. На данный момент большая часть завалов разобрана. Уборка территории продолжается силами сотрудников детсада и городской администрации.

"В момент обрушения в дошкольном учреждении находились 77 детей и персонал. Эвакуация воспитанников из здания не проводилась, их родители были своевременно оповещены", – пояснили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске сильный ветер сорвал крышу общежития. Она рухнула на припаркованные во дворе автомобили. Никто из людей не пострадал.

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