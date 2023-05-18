В Калининграде начали сносить легендарный долгострой Дом Советов

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В центральной части Калининграда начался демонтаж Дома Советов, ставшего знаменитым долгостроем и одним из символов города. Об этом сообщил генеральный директор корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев.

"Итак, первые работы на Доме советов: демонтаж наружной лестницы, демонтаж стяжки, коммуникаций. Подготовка оснований для установки кранов", – написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Строительство Дома Советов началось в 1970 году. Ранее на его месте находился замок Кенигсберга, который был разрушен в 1960-х годах.

Возведение Дома Советов приостановили в 1980-х годах. В 2005 году здание отремонтировали, но так и не начали использовать из-за дефектов, которые присутствуют в его конструкции.

В феврале 2023 года были организованы торги среди компаний, готовых демонтировать долгострой. Стоимость таких работ оценивалась в 191,4 миллиона рублей.

Право демонтировать объект выиграла компания "Техноресурс". Ее руководство изъявило желание снести здание за 127,7 миллиона рублей. На демонтаж отвели 14 месяцев.

Ранее стало известно, что в столичном районе Строгино на месте недостроя возведут физкультурно-оздоровительный центр. Фундамент недостроя используют в качестве несущей конструкции для стен нового объекта. Площадь будущего двухэтажного ФОК составит 1,5 тысячи квадратных метров.

