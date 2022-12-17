В муфтияте Крыма заявили о захвате исламской сектой мечети на полуострове

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Подконтрольная украинским силовикам исламская секта "Духовное управление мусульман Украины" продолжает осуществлять подрывную деятельность на территории Крыма. Об этом РИА Новости рассказал замглавы Духовного управления мусульман полуострова Айдер Исмаилов.

"Они поменяли свое название, назвали себя <...> Таврический муфтият. В Евпатории захватили мечеть, несмотря на то что земля и сама мечеть в собственности ДУМК", – сказал Исмаилов.

По его словам, сектанты, которыми руководит хабашит Ахмед Тамим отказываются возвращать мечеть крымским мусульманам, несмотря на наличие соответствующего решения суда.

Между тем РИА Новости рассказали, что заполучили некие документы СБУ. Из них следует, что украинские спецслужбы следят за крымско-татарской общиной полуострова и предпринимают попытки ограничить их право на свободное вероисповедание и помешать строительству мечетей.

Ранее российские военные освободили из украинского плена священника Лисичанской церкви ЛНР Андрея Павленко. Священнослужителя задержали 18 апреля, украинские боевики избивали его и заставили признаться в якобы работе на российскую разведку.



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