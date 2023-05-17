СК провел обыск в офисе ЧОП, сотрудники которого не пропустили Бастрыкина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет организовал проверку частной охранной компании "Агис", работники которой ранее не пустили председателя СК РФ Александра Бастрыкина на строительный объект в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в Следственном комитете и источник, близкий к Росгвардии.

Обыск был проведен в офисе в Саперном переулке в Санкт-Петербурге. Правоохранители интересовались документами, которые подтверждают лицензирование сотрудников и устанавливают их должностные полномочия, а также документацией, регулирующей применение ими оружия и спецсредств.

"Следователи произвели выемку финансовой документации и контрактов с сотрудниками ЧОПа", – уточнил один из источников.

Кроме того, документы, имеющие отношение к этой частной охранной компании, были изъяты в Росгвардии.

14 мая Бастрыкин попытался пройти на строительную площадку на Васильевском острове, чтобы лично провести осмотр после того, как граждане попросили остановить работы на данном объекте. Уточнялось, что он был в штатском и охрана его не сопровождала. Главу СК РФ не пустили на территорию. Позднее он вернулся вместе со следователями и ОМОНом.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала сотрудника частного охранного предприятия, который хотел принять участие в боевых действиях на стороне Киева. По данным правоохранителей, он призывал и других людей сделать это.

