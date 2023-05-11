СК РФ объявит в розыск судей МУС, которые выдали ордер на арест Путина и Львовой-Беловой

Фото: ТАСС/EPA

Следственный комитет РФ в скором времени объявит в розыск судей Международного уголовного суда (МУС), которые выдали ордер на арест Владимира Путина и на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"СК тогда очень быстро возбудил уголовное дело на председателя и трех судей, которые активно влияли на принятие этого решения. Мы скоро-скоро объявим в розыск", – приводит его слова РИА Новости.

Отмечается, что 20 марта СК РФ возбудил на судей Томоко Аканэ, Розарио Айталы и Серхио Годинеса и прокурора Карима Хана уголовные дела.

Трех судей обвинили в заведомо незаконном заключении под стражу и в приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой.

Прокурора МУС обвинили в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и в соединении с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.

В марте МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. В суде отметили, что они могут относиться к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что решения МУС не имеют никакого значения для РФ, так как она не является участником Римского статута Международного уголовного суда.

По ее словам, Россия никак не сотрудничает с МУС, поэтому возможные аресты с юридической точки зрения ничтожны.

Хан заявлял, что суд продолжает свои расследования касательно конфликта на Украине. По словам прокурора, он не планирует останавливаться после выдачи орденов на арест – МУС продолжает изучать и анализировать все поступающие ему обвинения.



Новости часа: СК проведет проверку после выдачи МУС ордеров об аресте граждан РФ