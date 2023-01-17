17 января, 19:56Регионы
Губернатор Ростовской области объяснил похожий на взрыв звук в регионе
Фото: ТАСС/SOLO
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил звуки, похожие на взрыв, которые услышали жители региона. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Голубев заявил, что в небе над Родионово-Несветайским сельским поселением также были замечены инверсионные следы.
"Самолет ВС РФ, находясь в зоне патрулирования, обнаружил и произвел пуск ракеты по цели в зоне СВО. Наши защитники выполняют свою ратную работу", – объяснил губернатор.
Глава Ростовской области попросил жителей региона сохранять спокойствие.
Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что за 16 января российские силы противовоздушной обороны и Черноморского флота сбили семь украинских беспилотников у берегов города. Все они были ликвидированы над морем.
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