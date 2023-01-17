Число жертв подрыва гранаты под Белгородом возросло до семи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число погибших при взрыве в месте дислокации военнослужащих под Белгородом возросло до семи человек, сообщает "Интерфакс".

В экстренных службах агентству сообщили об обнаружении четырех погибших из числа пропавших без вести. Идут поиски еще четырех человек.

Взрыв в доме культуры на хуторе Тоненькое в Белгородской области произошел в воскресенье, 15 января. По предварительным данным, взрыв прогремел из-за детонации боеприпасов по причине неосторожного обращения с ними.

После взрыва трое российских военных скончались, восемь пропали без вести. Еще 16 человек получили травмы.

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