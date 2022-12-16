Политолог объяснил, почему немцы перебираются на зиму в Калининград

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Тот факт, что граждане ФРГ перебираются на зимовку в Калиниградскую область говорит о том, что немецкое общество преимущественно не настроено русофобски. Такое мнение в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" озвучил политолог Владимир Брутер.

"Когда они (европейцы. – Прим. ред.) говорят, что у них демократия, они говорят неправду. У них есть власть элит, а власти простых людей, которые приезжают в Калининград зимовать, нет. При этом европейское общество не настроено агрессивно против России", – сказал он.

Брутер пояснил, что в Европе простые люди достаточно пассивны с политической точки зрения, они занимаются собственным выживанием, а ненависть ко всему русскому в них закачивают местные власти.

Политолог привел в пример Литву, где, по его утверждению, политическая элита и простой народ – это разные люди. Жители литовских регионов, отмечает он, никогда особо не доверяли властям.

"Когда Западу нужно было поставить во главе Литвы радикального русофоба, они быстро решили эту проблему... <...> Но литовское общество внутри себя совсем не русофобское, особенно в небольших городах", – подытожил специалист.

На днях губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что немцы начали переезжать на время Калининград, чтобы переждать зиму. Эту тенденцию он связал с высокими тарифами на ЖКХ в Германии.



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