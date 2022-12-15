Немцы начали перебираться в Калининград на зиму из-за высоких цен на ЖКХ – Алиханов

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Жители ФРГ стали временно переезжать в Калининградскую область, чтобы переждать там зиму, в связи с высокими тарифами ЖКХ в Германии. Информацией об этом поделился губернатор региона Антон Алиханов.

"Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде – это как один месяц где-то в Дюссельдорфе", – цитирует Алиханова РИА Новости.

Он также рассказал, что поговорил с одним гражданином Германии, которого спросил, что он делает в Калининграде. Житель ФРГ ответил, что приехал в регион перезимовать.

Алиханов добавил, что поток приезжих из Европы может помочь местному населению, которое сдает квартиры в аренду.

До этого сербский президент Александр Вучич призвал государства Европы готовиться к полярной зиме. По его словам, западным странам не следует рассчитывать на то, что они смогут победить российскую сторону, поэтому Брюсселю нужно найти компромисс с Москвой.

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