21:12Регионы
В Орловской области опровергли информацию о пострадавших от вооруженных лиц в регионе
Фото: телеграм-канал "Губернатор Клычков"
Сообщения о проникновении на территорию Орловской области вооруженных лиц не подтверждаются, а данные о наличии пострадавших являются недостоверными, заявил губернатор региона Андрей Клычков.
"В настоящее время эта информация не подтверждается. Сведения о наличии пострадавших на территории региона являются недостоверными", – написал он в своем телеграм-канале.
По словам главы области, силовые ведомства и органы власти продолжают проверять поступившие сведения.
Ранее Клычков не подтвердил информацию о проникновении вооруженных людей на территорию региона.
28 февраля Владимир Путин поручил сотрудникам Федеральной службы безопасности держать под особым контролем российско-украинскую границу. По словам российского лидера, там следует разместить заслон для диверсионных групп.
Глава государства подчеркнул, что на данный момент на этих территориях развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, а также вооруженных сил Росгвардии. Путин заявил о необходимости поставить на границе заслон. Президент считает, что это поможет защитить РФ от проникновения диверсионных групп.
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