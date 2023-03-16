В Орловской области опровергли информацию о пострадавших от вооруженных лиц в регионе

Фото: телеграм-канал "Губернатор Клычков"

Сообщения о проникновении на территорию Орловской области вооруженных лиц не подтверждаются, а данные о наличии пострадавших являются недостоверными, заявил губернатор региона Андрей Клычков.

"В настоящее время эта информация не подтверждается. Сведения о наличии пострадавших на территории региона являются недостоверными", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы области, силовые ведомства и органы власти продолжают проверять поступившие сведения.

Ранее Клычков не подтвердил информацию о проникновении вооруженных людей на территорию региона.

28 февраля Владимир Путин поручил сотрудникам Федеральной службы безопасности держать под особым контролем российско-украинскую границу. По словам российского лидера, там следует разместить заслон для диверсионных групп.

Глава государства подчеркнул, что на данный момент на этих территориях развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, а также вооруженных сил Росгвардии. Путин заявил о необходимости поставить на границе заслон. Президент считает, что это поможет защитить РФ от проникновения диверсионных групп.

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