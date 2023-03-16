Губернатор Орловской области опроверг слухи о проникновении вооруженных людей в регион

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков не подтвердил информацию о проникновении вооруженных людей на территорию региона. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Вижу, что появились некоторые сообщения о появлении на территории одного из районов региона группы вооруженных лиц. В настоящее время эта информация тщательно проверяется силовыми ведомствами во взаимодействии с органами власти", – написал он.

Клычков добавил, что дополнительно расскажет о результатах организованных проверочных мероприятий.

28 февраля Владимир Путин поручил сотрудникам Федеральной службы безопасности держать под особым контролем российско-украинскую границу. По словам российского лидера, там следует разместить заслон для диверсионных групп.

Глава государства подчеркнул, что на данный момент на этих территориях развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, а также вооруженных сил Росгвардии. Путин заявил о необходимости поставить на границе заслон. Президент считает, что это поможет защитить РФ от проникновения диверсионных групп.

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