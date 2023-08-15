Гладков раскритиковал выбор плитки в цветах флага Украины для перехода в Белгороде

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал выбор желто-синей тротуарной плитки, которая была выложена во время ремонта подземного перехода в Белгороде. Об этом он сообщил во время прямого эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Так, одна из жительниц города возмутилась проектом реконструкции перехода, так как использовавшиеся на плитке цвета напоминали флаг Украины. Глава региона уточнил ситуацию у мэра Белгорода Валентина Демидова. Тот сообщил, что проблема уже решена, плитка была демонтирована.

Гладков поручил градоначальнику контролировать реконструкцию перехода в ежедневном формате, чтобы избежать подобных ошибок в будущем.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков призвал МВД разъяснить то, что сочетание желтого и синего цветов в одежде или других предметах не является основанием для задержания граждан.

Он выразил мнение, что подобные ситуации являются абсурдными, так как если в РФ будут снова появляться подобные инциденты, то в стране начнут отстреливать синичек.