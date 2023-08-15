15 августа, 23:59Регионы
Гладков раскритиковал выбор плитки в цветах флага Украины для перехода в Белгороде
Фото: kremlin.ru
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал выбор желто-синей тротуарной плитки, которая была выложена во время ремонта подземного перехода в Белгороде. Об этом он сообщил во время прямого эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Так, одна из жительниц города возмутилась проектом реконструкции перехода, так как использовавшиеся на плитке цвета напоминали флаг Украины. Глава региона уточнил ситуацию у мэра Белгорода Валентина Демидова. Тот сообщил, что проблема уже решена, плитка была демонтирована.
Гладков поручил градоначальнику контролировать реконструкцию перехода в ежедневном формате, чтобы избежать подобных ошибок в будущем.
Ранее вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков призвал МВД разъяснить то, что сочетание желтого и синего цветов в одежде или других предметах не является основанием для задержания граждан.
Он выразил мнение, что подобные ситуации являются абсурдными, так как если в РФ будут снова появляться подобные инциденты, то в стране начнут отстреливать синичек.
Читайте также