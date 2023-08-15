Кириенко и Пушилин проверили готовность школ в ДНР к учебному году

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д.В."

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио главы ДНР Денис Пушилин в преддверии нового учебного года посетили несколько школ республики, в том числе "Невскую" в Мариуполе. Об этом Пушилин написал в своем телеграм-канале.

По словам врио главы республики, преобразившиеся после ремонтов школы готовы принять учеников. Всего в этом году регионы-шефы восстанавливают 147 школ и 122 детских сада, добавил он.

Во время рабочего совещания также был обсужден механизм перехода к очной либо дистанционной форме обучения по выбору родителей, организацию охраны школ и обеспеченность учебниками.

Кириенко сообщил, что Владимир Путин принял решение о выделении 1 миллиарда рублей из резервного фонда на художественную литературу, которая в скором времени начнет поступать в школьные библиотеки ДНР.

Ранее президент России заявил, что в ближайшее время для библиотек новых регионов РФ будут обеспечены печать, закупка и доставка более 2,5 миллиона экземпляров произведений русских и зарубежных классиков.

Кроме того, жители новых регионов получат доступ к электронным ресурсам, на которых будет можно бесплатно читать произведения классической литературы.