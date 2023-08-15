В новых регионах РФ в этом году открылось 2,2 тысячи компаний

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В ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях за семь месяцев этого года было создано 2,2 тысячи юридических лиц. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на статистику ФНС.

Всего в новых регионах РФ к августу 2023 года действовало 34,5 тысячи юрлиц, 2,2 тысячи из них были созданы с момента вхождения субъектов в состав России в прошлом году.

Большая часть организаций располагается в ДНР и ЛНР – 18,7 и 10,7 тысячи соответственно. Вместе с тем в нынешнем году новые компании создавались преимущественно в Запорожской области (753) и в Донецкой Народной Республике (633).

Основные виды деятельности фирм в этих регионах – розничная и оптовая торговля, транспортные перевозки, различные бытовые услуги, операции с недвижимостью и прочее.

По словам доцента кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Юрия Саранчука, темпы регистрации юрлиц в новых субъектах РФ можно оценить как высокие. Эксперт прогнозирует, что по итогам года на этих территориях может быть создано 4,5 тысячи новых юридических лиц.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в новых регионах РФ восстановили и построили почти 100 объектов здравоохранения.

Он подчеркнул, что на данный момент сотрудники строительной отрасли помогают возрождать систему здравоохранения на этих территориях.